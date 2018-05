Aquest és un espai popular de reivindicació de la llibertat d'expressió i els drets fonamentals. Veu la llum el dia que un artista, Valtonyc, hauria d'ingressar 3 anys i 6 mesos en una presó de l'Estat espanyol per la lletra de les seves cançons. Però durant el 2017 hi va haver 20.000 persones més que van ser investigades o sancionades per exercir les seves llibertats: pallassos, professores, periodistes, activistes socials, bombers, artistes, càrrecs electes...

Lluita amb nosaltres: demà pots ser tu!